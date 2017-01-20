«Ростех» и АФК «Система» ищут партнера для создания предприятия в электронике

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» не возражает против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе»

Контроля в совместном предприятии может ни у кого и не быть, а управлять им хочет сама «Система»

Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. В этом совместном предприятии (СП) может появиться третий партнер, причем не государственный, а частный, сообщил сегодня на экономическом форуме в Давосе основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (его слова передает «Интерфакс»). Поэтому в совместном предприятии, вероятно, не будет контроля в классическом понимании этого термина (50% плюс 1 акция), добавил Евтушенков. Важнее решить, кто будет управлять этим активом, сказал он, выразив желание, чтобы эта роль досталась АФК «Система».

Первые официальные комментарии обсуждающегося СП появились в конце декабря прошлого года. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» не возражает против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе».

Третий партнер может войти в СП как деньгами, так и активами, «окончательного решения пока нет, сказал в Давосе Евтушенков. По словам человека, близкого к одной из сторон потенциальной сделки, поиск третьего партнера только начался. Но вероятнее всего речь пойдет о каком-то финансовом институте. Почему никто из сторон не хочет брать на себя контроль в компании, он не объясняет.

Речь идет о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) «Ростеха» и концерна РТИ, принадлежащего «Системе», а также ростеховской «Росэлектроники» с «Микроном», рассказывал ранее человек, участвующий в переговорах. В конечном же итоге планируется переход всех предприятий на одну акцию, говорил он. Концерн РТИ и «Микрон» входят в холдинг РТИ, принадлежащий «Системе» на 74,7% (еще 15,3% владеет банк ВТБ, 10% – у Совкомбанка).

«В свое время при построении компаний много технологических цепочек было разорвано. Часть технологий у нас, часть - у «Ростеха». Объединение активов позволяет сделать единую сквозную технологию от разработки до реализации продукции, а это означает - снижение себестоимости, снижение затрат, повышение эффективности. Когда разрывали цепочки, об этом не задумывались, а когда начали глубже разбираться в этом вопросе, стали понимать, что возник параллелизм технологии, ненужная конкуренция», - объяснил логику сделки Евтушенков (цитата по «Интерфаксу»).

Предполагалось, что активом будет управлять «Ростех», говорил ранее один из участников переговоров. А собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, утверждал, что «Системе» не интересен контроль над предприятием.

На момент публикации заметки представитель АФК «Система» не пояснил, о каком третьем партнере идет речь. А представитель «Ростеха» напомнил, что перед электронным кластером госкорпорации стоит задача по среднегодовому увеличению выручки на 21% и развиваться он может в том числе и с помощью слияний и поглощений. Впрчем, конкретных решений пока не принято, уточнил представитель госкорпорации.