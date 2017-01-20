ИТ-бизнес

«Ростех» и АФК «Система» ищут партнера для создания предприятия в электронике

Контроля в совместном предприятии может ни у кого и не быть, а управлять им хочет сама «Система»
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» не возражает против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе»
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» не возражает против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе»
А. Гордеев / Ведомости

Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. В этом совместном предприятии (СП) может появиться третий партнер, причем не государственный, а частный, сообщил сегодня на экономическом форуме в Давосе основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (его слова передает «Интерфакс»). Поэтому в совместном предприятии, вероятно, не будет контроля в классическом понимании этого термина (50% плюс 1 акция), добавил Евтушенков. Важнее решить, кто будет управлять этим активом, сказал он, выразив желание, чтобы эта роль досталась АФК «Система».

Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
«Ростех» не против, чтобы «Система» получила контроль в их СП в электронике
Но, возможно, АФК придется доплатить за него

Первые официальные комментарии обсуждающегося СП появились в конце декабря прошлого года. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» не возражает против того, чтобы контроль в этом предприятии достался «Системе».

Третий партнер может войти в СП как деньгами, так и активами, «окончательного решения пока нет, сказал в Давосе Евтушенков. По словам человека, близкого к одной из сторон потенциальной сделки, поиск третьего партнера только начался. Но вероятнее всего речь пойдет о каком-то финансовом институте. Почему никто из сторон не хочет брать на себя контроль в компании, он не объясняет.

Речь идет о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) «Ростеха» и концерна РТИ, принадлежащего «Системе», а также ростеховской «Росэлектроники» с «Микроном», рассказывал ранее человек, участвующий в переговорах. В конечном же итоге планируется переход всех предприятий на одну акцию, говорил он. Концерн РТИ и «Микрон» входят в холдинг РТИ, принадлежащий «Системе» на 74,7% (еще 15,3% владеет банк ВТБ, 10% – у Совкомбанка).

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«В свое время при построении компаний много технологических цепочек было разорвано. Часть технологий у нас, часть - у «Ростеха». Объединение активов позволяет сделать единую сквозную технологию от разработки до реализации продукции, а это означает - снижение себестоимости, снижение затрат, повышение эффективности. Когда разрывали цепочки, об этом не задумывались, а когда начали глубже разбираться в этом вопросе, стали понимать, что возник параллелизм технологии, ненужная конкуренция», - объяснил логику сделки Евтушенков (цитата по «Интерфаксу»).

Предполагалось, что активом будет управлять «Ростех», говорил ранее один из участников переговоров. А собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, утверждал, что «Системе» не интересен контроль над предприятием.

На момент публикации заметки представитель АФК «Система» не пояснил, о каком третьем партнере идет речь. А представитель «Ростеха» напомнил, что перед электронным кластером госкорпорации стоит задача по среднегодовому увеличению выручки на 21% и развиваться он может в том числе и с помощью слияний и поглощений. Впрчем, конкретных решений пока не принято, уточнил представитель госкорпорации.

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