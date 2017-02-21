Правительство внесло в Госдуму законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства. Этот документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».

Это уже третья версия поправок в антипиратский закон, действующий в России с лета 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов – в том случае, если суд дважды признал такой ресурс нарушителем интеллектуальных прав. Однако и это не сделало антипиратские меры полностью эффективными, жаловались представители киностудий и музыкальных мейджоров: пиратские сайты моментально переезжали в другие доменные зоны, где организовывали полные копии своих сервисов, или «зеркала».

«В связи с этим законопроектом предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети интернет», определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам», говорится в сообщении правительства. Документ подготовлен на основе анализа практики применения блокировок к пиратским сайтам: стало понятно, что невозможно применять постоянную блокировку к автоматически создаваемым «зеркалам» сайтов, доступ к которым был ранее ограничен судом, сообщают чиновники. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 16 февраля 2017 г.

Еще одна новация законопроекта – обязанность поисковых систем вроде «Яндекса» и Google удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты, доступ к которым заблокирован навсегда. Поисковые системы и сейчас удаляют ссылки из выдачи по требованию правообладателей. Но владельцам прав этого недостаточно, так как процесс удаления занимает время, за которое пиратский сайт может успеть получить существенную аудиторию, выложив на свои страницы, например, свежую голливудскую премьеру.

Проблема индексации пиратских сайтов поисковиками нигде пока не решена законодательно. Буквально на днях власти Великобритании нашли другое решение – они способствовали подписанию добровольного соглашения между поисковыми системами и правообладателями. Согласно новому кодексу, который начинает действовать в июне этого года, Google и Bing (принадлежит Microsoft) обязуются понижать в поисковой выдаче ссылки на пиратские ресурсы.