ФАС России проверяет LG и Philips

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки в российских офисах LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники. Компания Philips препятствует проведению проверки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Это уже не первая проверка ведомством технологических компаний: в декабре прошлого года ФАС запросила данные о розничных ценах на флагманские смартфоны у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s). Кроме того, с ноября прошлого года ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung.

Как во вторник сообщили в ведомстве, нарушений при ценообразовании на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus не обнаружено. «Ценового сговора не обнаружено», – сообщила ТАСС представитель ведомства Дарья Силкова.

В настоящее время ФАС также ведет проверку ценообразования на смартфоны iPhone 7, результаты проверки будут известны до конца февраля. С конца 2015 г. ведомство проверяло цены на смартфоны Apple iPhone 6S и iPhone 6S Plus у 16 ритейлеров. А в августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, имеющих отношение к Apple, в том числе на ее российскую «дочку» «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимается перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.