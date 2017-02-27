Девелопер Fort Group объявил о выходе из «Делового Петербурга»

Fort Group выходит из проекта под названием «Деловой Петербург» («ДП»), сообщил сегодня утром на своей странице в Facebook управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. «99% нашего пакета акций продаются главному редактору «ДП» с рассрочкой», сообщает он, не раскрывая условий сделки.

20% АО «ДП бизнес пресс» (прежнее название – «Бонниер бизнес пресс» (ББП) остаются у шведской Bonnier Group. Fort Group стала владельцем 80% акций ББП в декабре 2015 г. Актив был оценен в 200 млн руб., рассказывали тогда «Ведомостям» четыре источника, знакомых с условиями сделки. Таким образом, 80% могли стоить 160 млн руб.

По словам Васюкова, сумма сделки выше, чем при приобретении пакета у Bonnier Group. Сделка будет финансироваться из прибыли компании, сказал он, не уточнив сроки погашения и другие детали. Сложно сказать, сколько времени это может занять, но кредит выглядит возвратным, говорит он.

По словам Левченко, в 2016 г. прибыль «ДП» выросла на 100% по сравнению с минувшим годом. В 2015 г. чистая прибыль «ДП бизнес пресс», по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 4,5 млн руб., выручка – 385 млн руб. «Мы провели изменения в коммерческой службе, доставке и финансовом блоке. Весь 2016-й шла плотная работа над обновлениями во внутреннем IT, был доделан и запущен новый сайт dp.ru», перечисляет Левченко. Он уточнил, что оставил себе 1% издания, который «служит обеспечением выплат за переданные акции».

Причиной продажи стало давление со стороны ньюсмейкеров. «Мы продаем «ДП», устав отбиваться от звонков тех, кто не хочет, чтобы «Деловой Петербург» писал о них плохо, перетряхивал публично грязное белье и рассказывал всю правду, которая не всегда оказывается приглядной», – объясняет Левченко.

Ситуация будет как при шведах, когда акционеры были недосягаемы, а в конфликтных ситуациях решения оставались за мной, объясняет Васюков.

По данным «СПАРК-Интерфакса», на ноябрь 2016 г. единственный владелец АО «ДП бизнес пресс» – ООО «Родион», которое принадлежит ООО «Издательство Бизнес пресс» (80%), зарегистрированному по адресу Fort Group, и шведской Bonnier Business Press (20%). Fort Group принадлежит 11 объектов торговой недвижимости общей площадью более 500 000 кв. м.