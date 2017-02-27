У «Коммерсанта» появится рекламное приложение «Деньги»

Издательский дом «Коммерсантъ» с завтрашнего дня начнет выпускать коммерческое приложение «Деньги», рассказал «Ведомостям» гендиректор ИД Владимир Желонкин. Приложение будет печатать тексты на финансовые темы и будет выходить ежемесячно. Финансовые приложения выходили в газете и раньше, но теперь их выпуск станет регулярным.

В начале года издательский дом сообщил рекламодателям о планах по выпуску такого приложения и получил положительный отзыв, говорит Желонкин: проектом заинтересовались рекламодатели из различных финансовых институтов.

Ранее ИД «Коммерсантъ» закрыл бумажные версии журналов «Деньги» и «Власть», но оставил интернет-версии изданий, существующих в виде отдельных рубрик на сайте газеты «Коммерсантъ». Желонкин считает, что два одинаковых бренда у разных проектов не вызовут путаницы у читателей. Но он не исключил, что в будущем отдельное интернет-издание и рубрика «Деньги» будут убраны с сайта.

При этом сокращение в редакции «Денег» не планируется, утверждает Желонкин: часть журналистов пока продолжит писать тексты для интернет-версии журнала «Деньги», часть перейдет на работу в другие подразделения холдинга.

Ранее Желонкин говорил, что ИД «Коммерсантъ» больше не готов тратиться на выпуск бумажных журналов «Деньги» и «Власть»: продажи рекламы в них не растут, а печать становится все дороже. В 2016 г. выручка ИД «Коммерсантъ» увеличилась на 14% до 3,2 млрд руб., но основным драйвером роста был интернет. По словам Желонкина, в 2016 г. рекламные приложения принесли издательскому дому около 240 млн руб., или 7,5% выручки.