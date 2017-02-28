Операторы могут получить налоговые льготы для выполнения закона Яровой

Вице-премьер Аркадий Дворкович подумает, как поддержать операторов связи, чтобы они смогли исполнить закон Яровой
С. Портер / Ведомости
Правительство рассматривает возможность предоставления операторам налоговых преференций как одну из мер их поддержки в связи с необходимостью исполнения так называемого закона Яровой. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК ТВ, передает «Интерфакс». Кроме того, в ближайшие недели правительство решит, нужно ли вносить поправки в закон Яровой, «чтобы правительство могло определить график вступления в силу отдельных норм», добавил чиновник.