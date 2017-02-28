Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Льгота за хранение

Операторы могут получить налоговые льготы для выполнения закона Яровой

Но их налоговые платежи на порядок меньше возможных затрат
Вице-премьер Аркадий Дворкович подумает, как поддержать операторов связи, чтобы они смогли исполнить закон Яровой
Вице-премьер Аркадий Дворкович подумает, как поддержать операторов связи, чтобы они смогли исполнить закон Яровой
С. Портер / Ведомости

Правительство рассматривает возможность предоставления операторам налоговых преференций как одну из мер их поддержки в связи с необходимостью исполнения так называемого закона Яровой. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК ТВ, передает «Интерфакс». Кроме того, в ближайшие недели правительство решит, нужно ли вносить поправки в закон Яровой, «чтобы правительство могло определить график вступления в силу отдельных норм», добавил чиновник.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике