Операторы могут получить налоговые льготы для выполнения закона Яровой

Правительство рассматривает возможность предоставления операторам налоговых преференций как одну из мер их поддержки в связи с необходимостью исполнения так называемого закона Яровой. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК ТВ, передает «Интерфакс». Кроме того, в ближайшие недели правительство решит, нужно ли вносить поправки в закон Яровой, «чтобы правительство могло определить график вступления в силу отдельных норм», добавил чиновник.

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