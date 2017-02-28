Разработчики системы мониторинга СМИ «Катюша» хотят торговать с ТВ-холдингами

Компания «Сейба – российские технологии» разработала систему измерений аудитории на телеканалах, радио и в интернете, рассказал «Ведомостям» сотрудник компании. По его словам, это комплексная система, она также может использоваться для выявления пиратского контента в сети. Систему мониторинга аудитории телевидения тестировал телеканал «Звезда», а фонд ВЦИОМа анализировал результаты тестов и консультировал «Сейбу» по другим вопросам, говорит собеседник «Ведомостей». Стоимость системы он не называет. Представитель «Сейбы» от официальных комментариев отказался.

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