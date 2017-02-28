ФАС и Google ищут мира

Американская интернет-компания Google предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить мировое соглашение по основному спору со службой, сказал «Ведомостям» представитель службы. «Корпорация Google обратилась вчера к нам с возможностью заключения мирового соглашения», - сказал он.

Представитель Google подтвердил это «Ведомостям». «Было подано ходатайство об отложении слушаний в связи с возможностью заключения мирового соглашения, и все участники процесса его поддержали. Суд удовлетворил ходатайство и отложил слушания на 27 марта», - сказал «Ведомостям» представитель Google.

Представитель ФАC добавил, что условия мирового соглашения будут обсуждаться.

Конфликт ФАС и Google продолжается с начала 2015 г. Антимонопольная служба предписала Google устранить нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений после жалобы «Яндекса». Тот в начале 2015 г. сообщил службе, что три производителя смартфонов на операционной базе Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались предустановить на свои телефоны сервисы «Яндекса», поскольку это запрещено Google, владельцем Android. ФАС признала Google виновным в нарушении закона и постановила устранить нарушения.

В декабре 2015 г. Google подал иск о признании незаконным решения ФАС. В марте 2016 г. суд не удовлетворил требование Google. Американская корпорация подала апелляционную жалобу, и Девятый арбитражный суд в августе подтвердил решение первой инстанции. В октябре прошлого года Google подал кассационную жалобу.

Осенью Google начал рассылать пользователям смартфонов Android уведомления о том, что они могут удалить с устройств приложения Google и установить приложения других производителей. Однако полностью предписание ФАС не было исполнено, представитель Google говорил ранее «Ведомостям», что компания готовится выполнить указание службы.

Представители ФАС неоднократно высказывали недовольство по поводу того, что Google не выполняет требования суда. Руководитель службы Игорь Артемьев ранее говорил, что Google «ждет много интересного, много сюрпризов». Он пояснил, что у ведомства есть иные меры, кроме штрафов, чтобы заставить Google исполнять закон. «Каждый раз мы будем знакомить их с новыми историями, которые будут вызывать у них эмоции, пока они не придут к выводу, что надо в России работать по-человечески», - цитировал ранее Артемьева ТАСС.

В ноябре прошлого года ФАС оштрафовала две компании – Google Inc. и Google Ireland - на 500 000 руб. каждую, то есть в сумме на 1 млн руб. Штраф был наложен за неисполнение предписания ФАС, выданного еще в 2015 г. Тогда служба обязала Google устранить нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений. ФАС признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на Android и оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. (этот штраф Google тоже пытается оспорить). ФАС предписала Google убрать из договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов, а также отвязать приложения Google от магазина Google Play.