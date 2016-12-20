Google не удалось оспорить штраф ФАС

Арбитражный суд Москвы признал законным дополнительный штраф в 500 000 руб., наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на компанию Google, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. «Суд решил отказать в удовлетворении требований Google Inc. о признании незаконным и отмене постановления ФАС от 21 ноября 2016 г.», - заявила судья. У Google есть возможность подать апелляционную жалобу на решение суда в течение 10 дней.

В ноябре ФАС оштрафовала две компании – Google Inc. и Google Ireland - на 500 000 руб. каждую, то есть в сумме на 1 млн руб. Штраф был наложен за неисполнение предписания ФАС, выданного еще в 2015 г. Тогда служба обязала Google устранить нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений. ФАС признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на Android и оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. (этот штраф Google тоже пытается оспорить). ФАС предписала Google убрать из договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов, а также отвязать приложения Google от магазина Google Play.

Осенью Google начала рассылать пользователям смартфонов Android уведомления о том, что они могут удалить с устройств приложения Google и установить приложения других производителей. Однако полностью предписание ФАС не было исполнено, представитель Google говорил ранее «Ведомостям», что компания готовится выполнить указание службы.

ФАС расследовала работу Google на российском рынке магазинов приложений после жалобы «Яндекса». Тот в начале 2015 г. сообщил службе, что три производителя смартфонов на операционной базе Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались предустановить на свои телефоны сервисы «Яндекса», поскольку это запрещено Google, владельцем Android.

«Мы видим, что Google до сих пор не исполнила требования антимонопольного органа, поэтому согласны с позицией ФАС, которая приняла решение о необходимости штрафа за неисполнение предписания», - говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. «И поддерживаем сегодняшнее решение суда, который подтвердил позицию ФАС», - резюмировала она.

Представитель Google пока не ответил на запрос «Ведомостей».