Операторы фиксируют падение международного роуминга

Количество абонентов «Вымпелкома» во внутреннем роуминге по России в 2016 г. выросло на 6%, а в международном – сократилось на 18%. Об этом сообщила представитель оператора Анна Айбашева. Абоненты оператора стали меньше не только ездить за границу, но и пользоваться там голосовой связью: ее трафик снизился в прошлом году на 14%, но в пересчете на абонента вырос на 6%. При этом за границей туристы все чаще выходят с мобильных устройств в интернет: интернет-трафик в международном роуминге за год вырос на 54%. В поездках же по России пользование голосовой связью растет – во внутреннем роуминге «Вымпелкома» трафик в 2016 г. вырос на 25%. При этом в среднем один абонент разговаривал в месяц на 18% больше, чем в 2015 г., говорит Айбашева.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров