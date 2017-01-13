Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Абоненты снова путешествуют

Абонентов, встречавших Новый год за границей, стало больше

Tele2 и «Мегафон» впервые с 2014 года зафиксировали рост пользователей в международном роуминге
Два года подряд число абонентов, пользующихся зарубежным роумингом в новогодние праздники, сокращалось
Два года подряд число абонентов, пользующихся зарубежным роумингом в новогодние праздники, сокращалось
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости

Увеличение числа абонентов, которые пользуются роумингом за рубежом в новогодние праздники (с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.), отметили у себя «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) и «Мегафон». Число таких абонентов в сети Tele2 выросло в этом году на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель оператора Константин Прокшин. У «Мегафона» число путешествовавших в новогодние праздники пользователей выросло на 7% год к году, говорит представитель оператора Юлия Дорохина, а с учетом дочерних компаний («Скартел») – на 11%.

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