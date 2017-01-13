Абонентов, встречавших Новый год за границей, стало больше

Два года подряд число абонентов, пользующихся зарубежным роумингом в новогодние праздники, сокращалось
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости
Увеличение числа абонентов, которые пользуются роумингом за рубежом в новогодние праздники (с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.), отметили у себя «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) и «Мегафон». Число таких абонентов в сети Tele2 выросло в этом году на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель оператора Константин Прокшин. У «Мегафона» число путешествовавших в новогодние праздники пользователей выросло на 7% год к году, говорит представитель оператора Юлия Дорохина, а с учетом дочерних компаний («Скартел») – на 11%.