Интернет и digital
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Социальная сеть «В контенте»

«В контакте» хочет создавать эксклюзивный контент

Это поможет социальной сети привлекать и удерживать пользователей
«В контакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах
«В контакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах
Сергей Коньков/ТАСС

Топ-менеджеры «В контакте» ведут переговоры с продюсерскими и ТВ-компаниями о создании контента, который будет демонстрироваться только в социальной сети, рассказали несколько участников таких встреч. По их словам, переговоры находятся на ранней стадии. Обсуждения ведутся с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и др. «В контакте» ведет разработки по созданию собственных контентных проектов, подтвердил представитель соцсети Евгений Красников, но от других комментариев отказался.

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