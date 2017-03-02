«В контакте» хочет создавать эксклюзивный контент

«В контакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах

Топ-менеджеры «В контакте» ведут переговоры с продюсерскими и ТВ-компаниями о создании контента, который будет демонстрироваться только в социальной сети, рассказали несколько участников таких встреч. По их словам, переговоры находятся на ранней стадии. Обсуждения ведутся с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и др. «В контакте» ведет разработки по созданию собственных контентных проектов, подтвердил представитель соцсети Евгений Красников, но от других комментариев отказался.