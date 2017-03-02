Акции Snapchat после IPO выросли больше, чем на 50% во время первых торгов

Акции компании компании Snap, владельца мессенджера Snapchat, после первого раунда IPO выросли на 50% – до $25,5 за акцию против $17 цены IPO. (Данные на 21.30 по московскому времени)

Snapchat провела первичное публичное размещение акций 2 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе первичного размещения акций вся компания была оценена в $24 млрд. Перед размещением бумаг Snap Inc. установила цену акций компании в диапазоне от $14 до $16. Таким образом, оценка компании колебалась в диапазоне от $19,5 млрд до $22,2 млрд. До этого компания заявляла об оценке в $25 млрд. Это размещение стало крупнейшим за последние два года в США, отмечает издание CNBС.

Snapchat – это фото- и видеоприложение для смартфонов, получившее особую популярность среди молодой аудитории. От других сервисов оно отличается тем, что позволяет публиковать исчезающие через некоторое время фотографии и видеоролики.

Приложение было создано в 2011 г. студентами Стэнфорда Эваном Шпигелем и Бобби Мерфи. Два года назад основатели Snapchat получили предложение от основателя Facebook Марка Цукерберга продать проект за $3 млрд, но отказались от него.

Сейчас у Snapchat 158 млн пользователей, за год аудитория сервиса выросла на 48%. Это уже больше, чем у популярного сервиса микроблогов Twitter (140 млн). Мессенджер Snapchat зарабатывает на рекламе, ее выручка в 2016 г. составила $404,5 млн по сравнению с $58,7 млн годом ранее. Сейчас компания убыточна — в 2015 г. убыток вырос с $373 млн до $515 млн. У компании замедляется рост числа новых пользователей, вместе с тем растут издержки и конкуренция со стороны Instagram, который принадлежит социальной сети Facebook. Впрочем, выручка мессенджера будет расти за счет мобильной рекламы, рассчитывают основатели компании. В 2016 г. ее продажи выросли втрое — до $66 млрд. В прошлом году компания привлекла $1,8 млрд руб. венчурного капитала от фондов Sequoia Capital и T Rowe Price.