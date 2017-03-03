МГТС будет раздавать абонентам телевизоры

МГТС планирует предоставлять своим новым подписчикам платного ТВ телевизоры стандарта 4K (телевидение сверхвысокой четкости, разрешение картинки которого вдвое больше разрешения HDTV). Об этом рассказала «Ведомостям» представитель компании Татьяна Мартьянова. Конкурс на их закупку МГТС планирует объявить в течение 2017 г. Условия тендера, в частности количество техники, цена и характеристики устройств, обсуждаются, отмечает она.

Цены на 4К-телевизоры на «Яндекс.Маркете» начинаются от 27 000 руб. Диагональ экрана таких устройств – не менее 40 дюймов. Очевидно, МГТС будет предлагать технику в первую очередь высокодоходным абонентам, пользующимся пакетными тарифами. В них помимо платного ТВ входит высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, фиксированная телефония, мобильная связь, говорит Мартьянова. По ее словам, в то же время оператор рассчитывает привлечь часть пользователей московских коллективных антенн (плата за них включена в единый расчетный документ и составляет чуть более 200 руб. в месяц). В декабре 2016 г. МГТС предложила абонентам доступ к 79 телеканалам (в том числе и в HD-качестве) за 99 руб. в месяц. Но чтобы показать преимущества платного ТВ, МГТС необходимо и обновление парка телевизоров, отмечает Мартьянова.

В 2016 г. количество пользователей ТВ МГТС выросло на 29% до 450 000, следует из отчета «ТМТ консалтинга». При этом в целом по Москве чистый прирост базы пользователей платного ТВ составил всего 1,7% – до 5,6 млн. Быстрый рост абонентской базы МГТС связан с ростом охвата новой оптоволоконной сетью GPON московских квартир, объяснял ранее впечатляющие темпы роста гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Однако МГТС хотела бы форсировать рост числа клиентов, говорит Мартьянова.

В декабре 2016 г. МГТС начала предоставлять абонентам, подключившим конвергентный тариф оператора за 700 руб. в месяц (фиксированный доступ на скорости 150 Мбит/с, 20 Гб мобильного трафика, 500 минут разговоров по сотовому телефону), смартфон Samsung за 1 руб. в месяц. Итоги этой акции Мартьянова подводить не стала. Она лишь сказала, что они превзошли прогнозы.

При закупке крупной партии телевизоры могут обойтись МГТС примерно в 12 000–14 000 руб. за штуку. А если будет закупать устройства устаревшего модельного ряда, скидка может быть и больше, говорит гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, бюджет проекта во многом будет зависеть от диагонали экрана закупаемых телевизоров. Чтобы окупить привлечение ТВ-абонента, а средний срок окупаемости таких подписчиков в Москве сейчас около 15 месяцев, МГТС должна будет сдавать телевизоры в аренду примерно по 1000 руб. в месяц, отмечает Мирзабеков. Это очень агрессивное предложение, которое может резко ускорить рост абонентской базы МГТС и изменить баланс на рынке ТВ-подключений в ее пользу. Особенно если оператор пойдет в Подмосковье, прогнозирует он. В Москве же это может повысить лояльность уже обслуживаемых абонентов, говорит Мирзабеков.

Кусков считает, что телевизоры от МГТС будут малопопулярны. Средний ежемесячный платеж за платное ТВ в Москве (без учета спутникового ТВ и коллективных антенн) составляет около 350 руб. в месяц. А чтобы телевизор окупился в какие-то разумные сроки, арендная плата может составить 500 руб. в месяц или больше, предполагает он. Платить же за пользование телевизором больше, чем за предоставляемый контент, большинство зрителей вряд ли согласятся, отмечает Кусков.

Конкуренты МГТС следовать ее примеру пока не готовы. Но они тоже предоставляют абонентам различные подарки. Так, «Вымпелком» дарит клиентам, подключившим опцию «Все в одном» (платное ТВ и фиксированный интернет за 1 руб. в месяц), страховку квартиры от «Альфастрахования», говорит представитель оператора Анна Айбашева. Оператор рассматривает расширение этого пакета, утверждает она. Пока на рынке мало телеконтента 4K, нужные для просмотра скорости поддерживают не все интернет-роутеры, добавляет она.

«Ростелеком» старается развивать ТВ-продукты так, чтобы они были доступны на всех абонентских устройствах с экраном, причем любых брендов, говорит его представитель Валерий Костарев.

Представители производителей телевизоров, опрошенные «Ведомостями», отказались комментировать возможное сотрудничество с МГТС или не ответили на вопросы.