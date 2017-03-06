Новый президент «Ростелекома» подтвердил интерес к Tele2

«Ростелеком» действительно рассматривал и рассматривает вопрос о приобретении контроля в Tele2, но этот вопрос не является приоритетным. Об этом на пресс-конференции по поводу финансовых результатов заявил новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Для «Ростелекома» главное - повысить эффективность своих инвестиций, пояснил Осеевский. Есть много инструментов решения этой задачи, добавил топ-менеджер.

«Если мы поймем, что прямое управление Tele2 для этого необходимо, то будем думать о приобретении» - добавил он. Топ-менеджер добавил, что разговора о приобретении всех 100% никогда не шло.

Сам Осеевский и вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко войдут в совет директоров Tele2. Число представителей Tele2 не изменится.

Осеевский также заявил, что в число его задач входит продолжение работы по сокращению расходов «Ростелекома».

Совет директоров «Ростелекома» назначил 3 марта зампредседателя правления ВТБ Михаила Осеевского президентом госоператора. Осеевский обещал Дмитрию Медведеву расширять цифровые сервисы, в том числе на малодоступные регионы по программе устранения цифрового неравенства, и заверил, что планирует заняться сокращением издержек.

Пятидесятишестилетний Осеевский не имеет опыта работы в отрасли связи. Он работает в ВТБ с 2012 г. С 1993 по 1999 г. работал в руководстве Санкт-Петербургской валютной биржи. Соучредителем биржи выступал комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавляемый Владимиром Путиным. В 1999 г. перешел в Промышленно-строительный банк, где уже в 2001 г. стал первым заместителем председателя правления. С 2003 по 2011 г. – в правительстве Санкт-Петербурга, где занимал должность вице-губернатора. С 2011 по 2012 г. - замминистра экономического развития.