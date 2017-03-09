МТС разработала тариф для умной электроники

МТС предложила тариф для подключения автоматических устройств: сигнализаций, умных часов, датчиков протечек, бортовых компьютеров автомобилей и т. п., рассказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. Подписка на него стоит 470–670 руб. в год (39–56 руб. в месяц) в зависимости от региона. За эти деньги абонент получит 300 Мб трафика для своего устройства в месяц, также оно сможет отправить 30 сервисных sms, а для охранных систем предусмотрено еще 30 минут голосовой связи. Аналогичные тарифы МТС давно предлагает корпоративным клиентам, но частным пользователям – впервые, говорит Солодовников.

Корпоративный тариф для автоматических устройств (5 Мб трафика) в МТС – от 32,5 руб. в месяц.

Сколько sim-карт с новым тарифом планирует продать МТС, Солодовников не говорит, отмечая лишь, что интернет вещей со временем станет одним из катализаторов новых подключений. По словам человека, близкого к МТС, к 2020 г. оператор планирует подключать 1–2 млн умных устройств в год.

Альтернативного предложения в России пока нет, уверен управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. «Вымпелком» предлагает тариф «Сигнал», в котором за 365 руб. в год можно подключить телематическое устройство к сети, но трафик свыше 5 Мб в месяц придется оплачивать отдельно, отмечает он, а «Мегафон» предлагает индивидуальным пользователям только готовые приложения и услуги в пакете «Умный дом».

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева не раскрывает количество пользователей запущенного в 2014 г. «Сигнала», называя его нишевым. «Вымпелком» планирует развивать подобные продукты, добавляет она.

«Умный дом» позволяет бесплатно пользоваться трафиком в системе умного дома Life Control – она появилась в конце 2016 г. и ею уже пользуются тысячи абонентов, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Потенциал этого сегмента огромен: число «неодушевленных абонентов» может в разы превысить сегодняшние базы сотовых компаний, прогнозирует она.

«Т2 РТК холдинг» (Tele2) отказался от комментариев.

По данным AC&M-Consulting, в 2016 г. количество sim-карт, используемых для связи автоматических устройств, выросло на 57% до 10,6 млн, а выручка операторов от их обслуживания – на 25% до 7,6 млрд руб. Пока на IoT-подключения (устройства) приходится 4% зарегистрированных в России sim-карт и менее 1% выручки операторов, знает Алексеев. Весь российский рынок оборудования, программного обеспечения и услуг для IoT AC&M-Consulting оценивает в 85 млрд руб.

По данным Ovum, на которые ссылается AC&M-Consulting, в 2016 г. в мире насчитывалось 372 млн подключенных к IoT устройств (рост за год более 20%). Выручка операторов от их обслуживания выросла на 20% до $36 млрд. Рост выручки примерно на 16% в год продлится до 2021 г., прогнозирует Ovum.

В России, по словам Алексеева, к концу 2016 г. к IoT было подключено не менее 1,3 млн устройств частных пользователей. Мировой опыт показывает, что доля частных потребителей в IoT-подключениях невелика, около 10%, говорит он. Но отток таких пользователей будет минимальным: если устройство нормально работает и тарифы у операторов сопоставимы, нет смысла думать о замене, считает Алексеев. Инициатива МТС позволит ей укрепить позиции и, возможно, стать лидером в расширяющемся сегменте, прогнозирует он.

IoT – один из немногих крупных сегментов сотового рынка, который продолжает расти, и закрепиться в нем крайне важно, IoT-тариф МТС – хороший задел на будущее, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов: опция платить за год доступа столько, сколько в месяц тратит на мобильный доступ его активный пользователь, выглядит привлекательно.