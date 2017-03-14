ФСБ против создания пилотных зон для закона Яровой

Инвестиции в реализацию закона Яровой, в том числе в оборудование дата-центров, операторы оценивают в сотни миллиардов долларов

Спецслужба считает, что трафик нужно хранить на базе существующих систем СОРМ, а один из их производителей готов разработать оборудование

ФСБ выступила против создания операторами пилотных зон для тестирования пакета антитеррористических поправок (внесены депутатом Ириной Яровой и потому известны как закон Яровой) в части, касающейся хранения операторами связи и интернет-компаниями пользовательского трафика и переговоров абонентов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участников совещания по подготовке реализации закона Яровой в экспертном совете при правительстве.