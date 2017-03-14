Российская интернет-торговля не дотянула до триллиона

Самые популярные товарные категории как на локальном рынке, так и на трансграничном - электроника и бытовая техника, одежда и обувь

Чуда не случилось: рынок интернет-торговли в 2016 году вырос до 920 млрд рублей

Российский рынок интернет-торговли по итогам 2016 г. вырос на 21% до 920 млрд руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По итогам первого полугодия президент АКИТ Алексей Федоров допускал: «Возможно, будет чудо, и мы выйдем на 1 трлн руб. [по итогам 2016 г.]». Официально ассоциация прогнозировала рост на 18,4% до 900 млрд руб.

На трансграничную торговлю пришлась треть всех трат россиян – 301,8 млрд руб. – на 37% больше, чем годом ранее, по данным АКИТ и консалтинговой компании J’son & Partners. Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов в штуках выросло более чем вдвое, тогда как на внутреннем рынке – всего на 6%, отмечается в исследовании.

Самые популярные товарные категории как на локальном рынке, так и на трансграничном - электроника и бытовая техника, одежда и обувь.

Больше всего товаров за границей россияне покупают в Китае (90%), но в деньгах он занимает чуть больше половины рынка зарубежных покупок – 52%, что говорит о невысоком среднем чеке. Через два года «от российской интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары, а для Китая Россия станет рынком для беспошлинной торговли на нашей территории», приводятся в сообщении слова президента АКИТ Алексея Федорова.

Наибольшая аудитория среди россиян у китайской онлайн-площадки Aliexpress – более 22 млн человек, за ней следуют российский Ozon.ru (около 9 млн человек), Eldorado.ru, Dns-shop.ru, Mvideo.ru и др., указывает ассоциация.

В 2017 г. размер российского рынка интернет-торговли составит примерно 1,1 трлн руб., в том числе трансграничной – превысит 400 млрд руб., прогнозирует АКИТ.