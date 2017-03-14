Snap пока не может конкурировать с Facebook и Google на рынке рекламы

Компания Snap, недавно проведшая успешное IPO на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), занимает всего 1,3% рекламного рынка США, следует из данных аналитической компании eMarketer. К 2019 г. ее доля вырастет до 2,7%. В 2017 г. выручка Snap вырастет на 157,8% до $770 млн: это немного меньше прогнозируемых ранее $800 млн из-за более высоких, чем ожидалось ранее, отчислений партнерам, говорится в сообщении eMarketer.

Snap Inc. управляет приложением Snapchat, получившим особую популярность среди молодой аудитории. От других сервисов оно отличается тем, что позволяет публиковать исчезающие через некоторое время фотографии и видеоролики. Snap провела IPO по $17 за бумагу, вся компания была оценена в $24 млрд. По итогам первого дня торгов котировки компании подскочили на 44%, а ее капитализация превысила $30 млрд. Сейчас капитализация компании составляет $23,6 млрд.

Больше, чем Twitter​ Приложение Snapchat было создано в 2011 г. студентами Стэнфорда Эваном Шпигелем и Бобби Мерфи. Еще два года назад основатели Snapchat получили предложение от основателя Facebook Марка Цукерберга продать проект за $3 млрд. Однако они решили развивать бизнес самостоятельно. В прошлом году число активных пользователей Snapchat выросло на 48% до 158 млн и превысило количество пользователей Twitter.

Основными игроками американского рынка интернет-рекламы остаются Google и Facebook. Его доля по итогам 2017 г. составит 40,7% – более, чем вдвое больше, чем у Facebook, прогнозирует eMarketer. Доля Google на рынке поисковой (контекстной) рекламы в США составит 78%, а выручка от этой рекламы вырастет в этом году на 16,1% до $28,55 млрд.

Если Google доминирует на рынке поисковой рекламы, то Facebook – на рынке медийной рекламы. Рекламная выручка соцсети вырастет в 2017 г. на 32,1% до $16,3 млрд, а ее доля на рынке медийной рекламы США составит 39,1%: компания оставит далеко позади Google, Yahoo и Twitter.

Выручка Facebook будет расти благодаря увеличению базы пользователей и времени, которое они проводят в соцсети, объясняют аналитики. Одним из драйверов роста продолжает быть принадлежащее Facebook приложение Instagram: по итогам 2017 г. оно принесет Facebook 20% ее рекламной выручки с мобильных устройств по сравнению с 15% в 2016 г. При этом выручка Google от медийной рекламы упадет в этом году на 12,5% до $5,24 млрд, прогнозирует eMarketer.