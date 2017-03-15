Возбуждено уголовное дело за завышение оклада гендиректору «Почты России»

Следственный комитет России (СКР) заподозрил директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву в превышении должностных полномочий, говорится в материалах ведомства.

В марте 2014 г. руководство Минкомсвязи поручило Лаптевой подготовить трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, «действуя в пользу Страшнова», превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.

В ноябре представитель Генпрокуратуры сообщил, что ведомство считает незаконной выплату премии Дмитрию Страшнову. Речь шла о 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направили в СКР материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они посчитали, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями (ст. 201.2 УК, наказание - до 10 лет лишения свободы). Были у ведомства претензии и к сотрудникам министерства, однако речь не шла о превышении должностных полномочий. Против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате, следует возбудить дела по статье «Халатность», говорил представитель Генпрокуратуры.

Для лиц, занимающих государственную должность, статья УК «Превышение должностных полномочий» предполалагает наказание в виде штрафа от 100 000 до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до семи лет. В апреле 2015 г. Ирина Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности ФГУП за 2014 г. в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн руб., которые могли быть ему рассчитаны и согласованы, говорится в материалах СКР. В результате за счет средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 гг. не менее 46 млн руб. и в июне 2015 г. выплачена премия за 2014 г. в 82 млн руб., посчитали следователи. Сейчас СКР устанавливает все обстоятельств преступления, говорится в заявлении ведомства.

Генпрокуратура указывала, что чистая прибыль ФГУПа в 2014 г. по РСБУ составила 1,2 млрд руб. Между тем проверка показала, что «Почта» получила прибыль благодаря бюджетной субсидии на 5,4 млрд руб. Это позволило перекрыть убыток свыше 4 млрд руб., сообщил Куренной. Минкомсвязи с претензиями Генпрокуратуры не согласно, заявляла представитель министерства Екатерина Осадчая. Сумма, указанная Генпрокуратурой в качестве субсидий (5,4 млрд руб.), некорректна. «Почта» в 2014 г. получила субсидии на 3,138 млрд руб., подчеркивала Осадчая.

Сам Страшнов говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство. «Эти акты применимы для всех государственных компаний», – указывает он. «И если кто-то считает, что они не могут быть достаточным основанием, то надо переписывать акты», – добавляет топ-менеджер. Страшнов подчеркивает, что сейчас находится в Москве и уезжать не планирует.

Представители Минкомсвязи и «Почты России» отказались от комментариев.