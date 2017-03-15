Минкультуры учтет мнение индустрии о прокатных удостоверениях на кино в интернете

Министерство культуры обещает учесть мнение онлайн-кинотеатров и правообладателей о новых требованиях регулятора, касающихся выдачи прокатных удостоверений на показ кино не только в кинотеатрах, но и в интернете. «Ведомство приняло во внимание аргументы представителей киноиндустрии и правообладателей, и их предложения, безусловно, будут рассмотрены. Однако на данный момент говорить о возможных решениях преждевременно», - сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.

В конце февраля Минкультуры опубликовало разъяснения к постановлению правительства, которое внесло изменения в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Из разъяснений следовало, что теперь компаниям придется получать прокатные удостоверения на показ кинофильмов и сериалов в интернете. Это постановление вступило в силу с этого года. А это значит, что десятки видеосервисов, которые сейчас транслируют фильмы в сети, оказались вне закона, говорил ранее директор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры) Алексей Бырдин.

В этот вторник в Минкультуры прошло совещание на тему нового регулирования при участии директора департамента по кинематографии министерства Вячеслава Тельнова, рассказали «Ведомостям» участники этой встречи. Кроме чиновников во встрече принимали участие представители онлайн-кинотеатров и правообладателей. Они высказали сотрудникам Минкультуры свои опасения: в частности, индустрии непонятно, кто именно должен получать эту удостоверения – правообладатель или сами онлайн-кинотеатры и как это будут делать иностранные компании, не имеющие представительств в России, ведь в требованиях на выдачу прокатного удостоверения фигурирует выписка из российского госреестра юридических лиц.

Еще одна проблема – большое количество контента, на который теперь требуется получить прокатное удостоверение, говорит участник встречи. Компаниям придется платить пошлину (3500 руб. за каждую единицу контента), кроме того, процесс получения удостоверений может затянуться из-за большого объема заявок. Минкультуры не дало никаких конкретных обещаний, говорит участник встречи, – чиновники лишь сообщили, что изучат претензии индустрии.

«Речь идет о полном регулировании и управлении государством всем кинопроцессом в стране и уничтожении любых попыток альтернативного существования кинематографа, – комментировал инициативу Минкультуры изданию «Фонтанка.ру» режиссер и президент «Артдокфеста» Виталий Манский. - Государство захватило ТВ, кинопрокат, и в этой схеме оставалась одна лазейка – существование в интернете. Раньше можно было сделать фильм, выложить его в интернете и получить 10 млн зрителей. Как, например, фильм «Чайка». Теперь без специального одобрения госструктур такой возможности не будет».

«Ведомостям» представитель Минкультуры сообщил, что цель нового регулирования – пресечь распространение нелегального контента в интернете.