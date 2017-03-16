В WhatsApp и Telegram найдена и устранена опасная уязвимость

Уязвимость в веб-версиях WhatsApp и Telegram позволяла перехватить контроль над аккаунтом жертвы, выяснила израильская Check Point. Мессенджеры уже устранили ошибку
Е. Разумный / Ведомости
Вчера израильская компания Check Point, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила в своем блоге об обнаруженных ею уязвимостях в веб-версиях мессенджеров Telegram и WhatsApp. Хакер мог отправить пользователю мессенджеров вредоносный код, замаскировав его под безобидный файл, например картинку или видео. После открытия файла этот код позволял злоумышленнику получить доступ к аккаунту пользователя и его данным: потенциально возникала возможность скачать фотографии, читать и отправлять сообщения (в том числе таким же способом распространяя вредоносный код).