В WhatsApp и Telegram найдена и устранена опасная уязвимость

Вчера израильская компания Check Point, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила в своем блоге об обнаруженных ею уязвимостях в веб-версиях мессенджеров Telegram и WhatsApp. Хакер мог отправить пользователю мессенджеров вредоносный код, замаскировав его под безобидный файл, например картинку или видео. После открытия файла этот код позволял злоумышленнику получить доступ к аккаунту пользователя и его данным: потенциально возникала возможность скачать фотографии, читать и отправлять сообщения (в том числе таким же способом распространяя вредоносный код).

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