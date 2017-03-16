Мобильные доходы «Мегафона» за год впервые снизились

Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи впервые снизилась – на 2,3% до 358,9 млрд руб., следует из материалов компании. В IV квартале 2015 г. мобильная выручка сократилась год к году на 3,6% до почти 67,1 млрд руб. Общая выручка оператора в России при этом осталась на уровне прошлого года и составила 311,57 млрд руб., увеличившись на 1% год к году. Положительную динамику показала выручка от продажи оборудования и от услуг фиксированной связи – год к году они выросли на 35,5% и 9,5% соответственно.

Годовой показатель OIBDA снизился на 7,6% до 122,1 млрд руб., а рентабельность OIBDA сократилась почти на 3,6 п. п. до 39,2%. В 2016 г. пришлось поменять подходы к коммерческой политике и снизить ряд тарифов, что повлияло на операционную эффективность, объяснил снижение показателя гендиректор оператора Сергей Солдатенков. Показатель был скорректирован – он не учитывает убытка в 3,4 млрд руб. от обесценения справедливой стоимости «дочки» оператора NetByNet из-за усиления конкуренции на рынке фиксированного доступа в интернет, уточнил финансовый директор оператора Геворк Вермишян. При этом он обратил внимание, что в IV квартале оператору удалось замедлить падение маржинальности – за этот период показатель рентабельности OIBDA сократился только на 0,3 п. п. год к году. Сделано это было за счет сокращения операционных расходов – на продажи и маркетинг (на 5,4%), а также на административные нужды, пояснил Вермишян. Кроме того, менеджеры оператора подтвердили намерение сокращать количество розничных салонов связи.

Мобильный бизнес снизился, но большая часть этого снижения пришлась на голосовую связь, заявил коммерческий директор компании «Мегафон» Влад Вольфсон. Негативное влияние на выручку от услуг мобильной связи оказал рост проникновения абонентов, пользующихся пакетными тарифами. Рост спроса на такие тарифы замедлил и темпы роста доходов «Мегафона» от мобильного интернета. В 2016 г. они увеличились на 5,6% год к году до 83,1 млрд руб., в то время как в 2015 г. рост показателя составил 19% по сравнению с предыдущим годом и достиг 79,9 млрд руб. (25,5% от всех доходов).

В дальнейшем оператор намерен увеличивать выручку за счет монетизации цифровых услуг. По словам Солдатенкова, «Мегафон» намерен осуществить переход от мобильного оператора к компании «интегрированных цифровых коммуникаций». В этом оператору должна помочь покупка доли в Mail.ru Group. Речь идет о создании партнерской эко-системы, которая выразится в создании нового совместного продукты Vkmobile, напомнила операционный директор компании «Мегафона» Анна Серебряникова. Кроме того, «Мегафон» будет объединять большие данные о пользователях с аналогичной базой Mail.ru, включая данные о геолокации. Эти знания о пользователях послужат в деле перекрестных продаж мобильных и других цифровых сервисов и для таргетированной рекламы. Конкретные планы менеджмент оператора обещает раскрыть в мае 2016 г., в новой стратегии компании. Тогда же оператор намерен объявить новую дивидендную политику. Суммарно в 2015 и 2016 гг. «Мегафон» выплачивал акционерам по 50 млрд руб. Сохранится ли такой уровень дивидендых выплат в 2017 г., Солдатенков не раскрыл.

Менеджмент «Мегафона» прогнозирует по итогам 2017 г. «незначительный прирост» выручки год к году, говорится в сообщении компании. Несмотря на сокращение расходов и сокращение розницы показатель OIBDA должен составить 112-118 млрд руб., что предполагает его снижение на 2,6-7,5% год к году. Этот прогноз учитывает высокую конкуренцию на рынке и общеэкономическую ситуацию, пояснил Геворк Вермишян. На инвестиции в 2017 г. оператор намерен направить 55-60 млрд руб., что предполагает сокращение инвестиций в диапазоне от 8,5 до 16%. В дальнейшем, по итогам 2018 г. выручка от мобильных услуг повысится на 3-5% , пообещал Сергей Солдатенков.

Результаты «Мегафона» за 2016 г. в очередной раз оказались неоднозначными, причем преимущественно в негативную сторону, считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Прежде всего, из-за невысокого роста общей выручки компании за год, поясняет она. Падения показателя удалось избежать благодаря росту доходов от услуг ШПД и продаж оборудования, в 2016 г. «Мегафон» избежал худшего сценария. Сокращением затрат оператор озаботился как нельзя вовремя – если бы темпы роста затрат у корпорации сохранились на уровне первого полугодия (11%), то операционная прибыль «Мегафона» могла бы быть ниже почти на 2%, OIBDA – на 3-4%, а рентабельность по OIBDA могла бы быть меньше примерно на один процентный пункт, посчитала Мильчакова. Снижение рентабельности связано с тем, что оператор был вынужден удерживать достаточно невысокие тарифы, а также с увеличением затрат на привлечение новых абонентов. Если «Мегафону» удастся монетизировать хотя бы часть абонентской базы «В контакте» после сделки с Mail.Ru Group, то он может показать более сильные результаты, увеличив выручку по итогам 2017 г. как минимум на 3-4%, прогнозирует Мильчакова.