ФНС заблокировала счета издателя Forbes в Коммерцбанке и «Открытии»

До этого у него были проблемы с оплатой роялти по лицензии Forbes Media, а сотрудники журнала лишились ДМС

По требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) по двум счетам компании «АС рус медиа», издателя Forbes, приостановлены все операции по счетам в банке «Открытие» и в Коммерцбанке (Евразия), следует из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на сайте ФНС.

До осени 2015 г. Forbes в России издавала немецкая Axel Springer. В сентябре прошлого года из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ компания продала активы в России бизнесмену Александру Федотову. Издательский дом ACMG основан Федотовым в 2008 г. Также ACMG выпускает журналы Numero, L’Officiel, GEO, SNC, OK!, «GALA биография» и т. д. Финансовые показатели холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 767,8 млн руб., чистый убыток – 125 млн руб.

В базе указано, что действия приостановлены 15 марта 2017 г. по двум счетам в банках, чьи идентификационные номера соответствуют номерам «Открытия» и Коммерцбанка (Евразия). Представитель «Открытия» отказался от комментариев, телефоны Коммерцбанка в пятницу не отвечали. Пресс-секретарь ACMG Оксана Менейлюк сказала «Ведомостям», что «все платежи по нашим юридическим лицам проходят в штатном режиме».

В Налоговом кодексе прописано, что ФНС имеет право приостанавливать все операции по счетам в случае, если компания систематически не выплачивала налоги или не подавала налоговые декларации. О том, что у издателя Forbes заморожены счета, ранее «Ведомостям» рассказывал источник на медиарынке. По его данным, причиной блокировки стала невыплата налогов с декабря 2016 г. Ежемесячные налоговые отчисления компании могут составлять около 5 млн руб., знает он.

За день до блокировки счетов 14 марта из «Ас рус медиа» уволилась одним днем главный бухгалтер Любовь Валова. «Как пенсионерка, я имею на это право», - сказала она. О причинах увольнения она говорить отказалась, но отметила, что к бывшему работодателю претензий у нее нет.

Это не единственные финансовые трудности компаний Федотова. Недавно у него были сложности с выплатой лицензионных сборов владельцу лицензии на выпуск журнала - американской компании Forbes Media LLC, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к журналу. Издатель должен был произвести платеж владельцу лицензии на сумму $500 000 еще в январе, но фактически платеж был переведен только 13 марта, говорят собеседники «Ведомостей».

За неделю до этого к российскому издателю Forbes приезжала делегация Forbes Media во главе с исполнительным директором американской компании Майком Федерли и Томом Вульфом, который отвечает в компании за взаимодействие c владельцами лицензий в других странах. Именно беспокойство финансовым состоянием копании Федотова стало причиной этого визита, утверждают источники «Ведомостей».

Кроме того, издатель Forbes не произвел очередную выплату «Ресо гарантии», которая обеспечивала сотрудников ДМС, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких в Forbes. Из-за этого впервые за время работы издания Forbes в России его сотрудники остались без ДМС. Заместитель гендиректора «Ресо гарантии» Игорь Иванов сказал «Ведомостям», что в этом году должны были быть застрахованы 124 сотрудника. Платеж компания должна была перевести в январе, но после задержки платежа на 1,5 месяца страховая компания приняла решение расторгнуть договор с Forbes. По оценке источника в одной из страховых компаний, сумма такого контракта может составлять около 5 млн руб. в год.

В конце прошлого года двое бывших сотрудников Forbes уже подали иск к бывшему работодателю. Бывший вице-президент этой компании Наталья Гандурина подала в Пресненский районный суд Москвы иск к «Арт трейдинг портфолио менеджменту» (управляющая компания издательского дома ACMG). Суть конфликта она раскрыть отказалась. С прошлого декабря со структурами ACMG также пытается судиться бывший журналист Forbes Елена Зубова. Она подала иск в Хамовнический районный суд Москвы к «Арт трейдинг портфолио менеджменту» о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. Зубова считает, что была неправомерно уволена, и требует компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб.

Федотов не ответил на звонки корреспондентов «Ведомостей».