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Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Пиратам разбивают «зеркала»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Ко второму чтению закона могут внести поправки
Правообладатели надеются, что законодатель наконец лишит пиратов возможности нелегально распространять контент
Правообладатели надеются, что законодатель наконец лишит пиратов возможности нелегально распространять контент
Максим Стулов / Ведомости

В пятницу депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в антипиратский закон (см. врез), которые позволят Роскомнадзору оперативно блокировать «зеркала» пиратских сайтов. В Госдуму поправки внесло правительство, а сам документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».

Новые поправки к антипиратскому закону вводят в российское законодательство новый термин «производный сайт в сети интернет» и определяют порядок досудебного ограничения доступа к таким сайтам. Документ подготовлен на основе анализа практики применения блокировок к пиратским сайтам: стало понятно, что невозможно применять постоянную блокировку к автоматически создаваемым «зеркалам» сайтов, доступ к которым был ранее ограничен судом, говорилось в сообщении правительства.

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