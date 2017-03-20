Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке «зеркал» пиратских сайтов

В пятницу депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в антипиратский закон (см. врез), которые позволят Роскомнадзору оперативно блокировать «зеркала» пиратских сайтов. В Госдуму поправки внесло правительство, а сам документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».

Новые поправки к антипиратскому закону вводят в российское законодательство новый термин «производный сайт в сети интернет» и определяют порядок досудебного ограничения доступа к таким сайтам. Документ подготовлен на основе анализа практики применения блокировок к пиратским сайтам: стало понятно, что невозможно применять постоянную блокировку к автоматически создаваемым «зеркалам» сайтов, доступ к которым был ранее ограничен судом, говорилось в сообщении правительства.