На «заглушках» пиратских сайтов предложили размещать ссылки на легальные ресурсы

На «заглушке» пиратских сайтов могут начать размещать информацию о легальных ресурсах, на которых можно покупать музыку, фильмы и другую продукцию. С таким заявлением выступил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«У нас есть предложение со стороны правообладателей, они хотят размещать на "заглушке" пиратских сайтов не информацию о тех, кого наказали за пиратство, а ссылки на легальные сайты, где можно приобрести легальную продукцию», - сказал Волин в Госдуме на заседании при обсуждении законопроекта о закрытии «зеркал» пиратских сайтов.

По его словам, необходимо будет еще определиться, «какую именно продукцию из легальных надо будет рекламировать».

«Надеемся, если правообладатели друг с другом договорятся, то мы с операторами над этой темой поработаем», - добавил Волин.