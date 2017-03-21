«Лаборатория Касперского» не смогла доказать уникальность бренда

Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Лабораторий много, Касперских тоже

В сентябре прошлого года производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании со схожим названием – Научно-производственное объединение (НПО) «Лаборатория Касперского». По мнению первого, НПО незаконно пользуется фирменным названием, схожим с его собственным. Антивирусная компания требовала от НПО прекратить его использовать и изменить свое название, следует из материалов дела. Но суд не поддержал компанию Евгения Касперского.