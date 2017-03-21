ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Лабораторий много, Касперских тоже

«Лаборатория Касперского» не смогла доказать уникальность бренда

Компания через суд требовала от НПО «Лаборатория Касперского» сменить имя
«Лабораторий Касперского» может быть много, решил суд
«Лабораторий Касперского» может быть много, решил суд
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости

В сентябре прошлого года производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании со схожим названием – Научно-производственное объединение (НПО) «Лаборатория Касперского». По мнению первого, НПО незаконно пользуется фирменным названием, схожим с его собственным. Антивирусная компания требовала от НПО прекратить его использовать и изменить свое название, следует из материалов дела. Но суд не поддержал компанию Евгения Касперского.

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