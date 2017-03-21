«Мегафон» выкупит 50% «Евросети» у «Вымпелкома»

«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети», рассказал «Ведомостям» знакомый менеджеров «Вымпелкома» и подтвердил один из участников переговоров. По словам обоих, «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%. «Вымпелком» получит 2000 салонов «Евросети» из имеющихся 4200. Также компания выплатит «Мегафону» около 1 млрд руб. в счет долга «Евросети», рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Сумма сделки – 1,2 млрд руб., говорит другой.

При этом «Евросеть» останется автономной от «Мегафона». Менеджмент ритейлера не будет меняться, это одно из условий сделки, поясняет один из источников. Сокращать персонал не планируется. Части сотрудников из переданных «Вымпелкому» точек будет предложено выбрать, где продолжить работать – перейти в «Вымпелком» или вернуться в «Евросеть». Сделка должна быть завершена к началу следующего года, говорит этот человек.

Общий долг «Евросети», по данным «СПАРК-Интерфакса», на конец 2015 г. составлял около 10 млрд руб. Сейчас это около 9 млрд руб., говорит один из собеседников «Ведомостей».

До 2008 г. «Евросеть» контролировал ее основатель Евгений Чичваркин, но осенью 2008 г. он был вынужден продать бизнес Александру Мамуту, а спустя короткое время 49,9% «Евросети» у Мамута за $226 млн купил «Вымпелком». В декабре 2012 г. Мамут продал контрольный пакет за $1,07 млрд: 0,1% купил «Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и его материнский холдинг Garsdale Алишера Усманова с партнерами. В июле 2014 г. доля Garsdale перешла «Мегафону».

О том, что акционеры «Евросети» задумались о ее разделе, стало известно в мае 2016 г. Операторы считают более эффективной монобрендовую розницу, условно независимая сеть потеряла смысл, объяснял тогда собеседник «Ведомостей». По мнению другого, бизнес «Евросети» вошел в противоречие с задачами операторов: основной заработок «Евросети» дают телефоны, а задача операторов – контракты с абонентами. Однако операторы не смогли договориться о способах разделения.

Сколько стоят 2000 магазинов Ежегодные расходы большой четверки (кроме самого «Мегафона» это МТС, «Вымпелком» и «Т2 РТК холдинг») на развитие розницы «Мегафон» ранее оценивал в 60 млрд руб.: открытие каждого салона обходится в 1–1,5 млн руб., оценивал он. Таким образом, открытие 2000 новых салонов могло бы обойтись «Вымпелкому» в 2–3 млрд руб.

В феврале 2017 г. топ-менеджеры «Мегафона» впервые официально подтвердили, что переговоры о «Евросети» ведутся, и прогнозировали, что решение будет принято в мае 2017 г. На прошлой неделе гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе «Евросети» могут завершиться в течение месяца, может быть, даже быстрее. А Veon (новое название материнского холдинга «Вымпелкома») впервые сообщила, что компания оценивает разные варианты, связанные с бизнесом «Евросети», и подтвердила, что ведет переговоры об этом с «Мегафоном».

Гендиректор компании «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов говорит, что разделение «Евросети» поможет операторам наконец оптимизировать свои собственные сети салонов: они смогут избавиться от дублирующих точек. Когда выручка не растет, важно расходовать деньги на привлечение абонентов разумно, говорит Анкилов. Но, по его словам, это только первый шаг на пути к оптимизации рынка.

Плата новых абонентов за услуги не покрывает расходы операторов на содержание розничных сетей, следовало из прошлогодних материалов «Мегафона». Количество салонов сотовой связи в России избыточно – абоненты все чаще покупают телефоны и аксессуары в интернете, а дополнительные услуги подключают в «Личном кабинете», заявляла тогда компания. О том же рассказывали топ-менеджеры МТС и президент «Евросети» Александр Малис. Поэтому раздел«Евросети» может позитивно повлиять на рынок, говорит аналитик БКС Игорь Гончаров. Каждая из оставшихся частей «Евросети» сосредоточится на обслуживании клиентской базы своего акционера, а не на привлечении абонентов других операторов. А это, в свою очередь, позволит смягчить ценовую конкуренцию, снизить переток между операторами, что положительно повлияет на маржу обоих операторов.

«Вымпелком» и «Мегафон» разделят салоны «Евросети» примерно пополам, при этом бренд ритейлера отойдет «Мегафону», а равно как и долг в размере 9 млрд руб. А «Вымпелком» выплатит «Мегафону» 1 млрд руб. Таким образом можно сказать, что компании оценили бренд «Евросети» в 3,5 млрд руб., подсчитала замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Она отмечает, впрочем, что бренд на нынешнем рынке победившей операторской розницы играет все меньшую роль.

Представители «Мегафона», «Вымпелкома» и «Евросети» отказались от комментариев.