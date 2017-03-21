Телекоммуникации

Темпы роста мобильной выручки МТС сравнялись с показателями конкурентов по «большой тройке»

В 2016 году показатель сократился у всех троих
Еще по итогам 2015 г. у МТС единственной в «большой тройке» сохранялся рост доходов от мобильной связи, но в 2016 г. оператор лишился этого преимущества, обращают внимание Либин и Белов
Еще по итогам 2015 г. у МТС единственной в «большой тройке» сохранялся рост доходов от мобильной связи, но в 2016 г. оператор лишился этого преимущества, обращают внимание Либин и Белов
Е. Разумный / Ведомости

Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам 2016 г. снизилась до 295 млрд руб. на 0,4%, говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Причинами этого менеджмент оператора называет снижение голосового трафика в бизнес-сегменте и голосовых услуг в роуминге, что, в свою очередь, во многом было обусловлено макроэкономическими изменениями. При этом в IV квартале 2016 г. мобильные доходы оператора показали рост - на 0,3% год к году, что, по мнению оператора, отражает общее улучшение бизнес-климата в России. Аналогичную, близкую к нулевой, динамику мобильных доходов показал «Вымпелком» - в IV квартале показатель вырос на 0,3%, а по итогам всего года упал на 0,4%. Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи снизилась на 2,3%, а в IV квартале 2016 г. сократилась год к году на 3,6%.

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Показатель OIBDA МТС в России снизился в 2016 г. на 1,5% год к году до 162,5 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 1,6 п. п. до 40,6%. Квартальная OIBDA оператора год к году не изменилась, снизившись всего на 0,2 п. п. до 41 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 0,5 п. п. до 39,6%. Стабилизацию показателя менеджмент МТС связывает с улучшением макроэкономической ситуации и прекращением дальнейшего расширения розничной сети. Уже в I квартале 2017 г. МТС приступила к постепенному сокращению количества розничных салонов, отмечается в материалах оператора. К концу марта розничная сеть МТС сократится на 8% до 5725 салонов.

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Прогноз оператора на 2017 г. предполагает противоположные исходы. Менеджмент оператора прогнозирует, что по итогам 2017 г. общая выручка группы изменится в диапазоне от минус 2% до плюс 2%. Аналогичную динамику оператор ожидает и от мобильных доходов в зависимости от общей ситуации на рынке, уточнил вице-президент оператора по финансам и инвестициям Алексей Корня. Аналогичный прогноз - изменение от минус 2% до плюс 2% - оператор дает и по динамике OIBDA. Капитальные затраты МТС по итогам 2017 г. составят 80 млрд руб., что предполагает снижение показателя на 4,3% год к году.

В прогнозе на 2017 г. оператору приходится учитывать гораздо больше «вводных факторов», как позитивных, так и негативных, чем в предыдущие годы, пояснил президент оператора Андрей Дубовсков. Например, весной 2016 г. МТС не ожидал позитивных изменений в ритейле и не планировал сокращения салонов, и среди факторов, которые были подвержены изменениям, были только макроэкономические - стабильность цен на нефть, динамика валют и общая способность россиян тратить деньги на мобильную связь. Сейчас к таким факторам добавился фактор неопределенности ситуации в сотовом ритейле. Тем не менее в сравнении с прогнозом на 2016 г. взгляд МТС относительно перспектив на текущий год значительно более оптимистичен, отметил Алексей Корня.

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Прогноз МТС более чем расплывчат, констатирует аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Очевидно, что они допускают несколько сценариев развития рынка и некоторые из этих сценариев МТС неподконтрольны. Например, в случае если произойдет разделение «Евросети», рентабельность действительно вырастет, а если его не будет — наоборот, упадет, рассуждает Либин. На прошлой неделе гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе подконтрольной им «Евросети» могут завершиться в течение месяца.

Доходы операторов от мобильных услуг почти не растут, что является следствием насыщения рынка, не самой благоприятной ситуации в экономике и конкуренции из-за выхода в Москву Tele2, говорит про отчеты операторов аналитик «Уралсиба» Константин Белов. С другой стороны, у операторов размывается маржа из-за конкуренции в ритейле. Надежды инвесторов, что уже в IV квартале ситуация начала исправляться, пока не оправдались. При этом в отличие от итогов позапрошлого года отрыв МТС по темпам роста доходов от конкурентов сократился, отмечает Сергей Либин.

Еще по итогам 2015 г. у МТС единственной в «большой тройке» сохранялся рост доходов от мобильной связи, но в 2016 г. оператор лишился этого преимущества, обращают внимание Либин и Белов. В динамике показателей очень небольшие различия - в целом у всех операторов они близки к нулю. Что касается динамики доходов от мобильных услуг, то теперь разница между операторами несущественна. Из года в год расти быстрее остальных на насыщенном рынке почти невозможно, это очень дорого и, по сути, ничего уже не дает, успокаивает Белов. В этой ситуации большинство операторов будут считать приоритетом не рост выручки, а сохранение рентабельности. Пока же отчетность операторов не свидетельствует, что ситуация на рынке радикально поменялась, несмотря на намерения операторов рационализировать ценовую политику и сократить розницу, резюмирует Белов.

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