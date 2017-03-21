Темпы роста мобильной выручки МТС сравнялись с показателями конкурентов по «большой тройке»

Еще по итогам 2015 г. у МТС единственной в «большой тройке» сохранялся рост доходов от мобильной связи, но в 2016 г. оператор лишился этого преимущества, обращают внимание Либин и Белов

Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам 2016 г. снизилась до 295 млрд руб. на 0,4%, говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Причинами этого менеджмент оператора называет снижение голосового трафика в бизнес-сегменте и голосовых услуг в роуминге, что, в свою очередь, во многом было обусловлено макроэкономическими изменениями. При этом в IV квартале 2016 г. мобильные доходы оператора показали рост - на 0,3% год к году, что, по мнению оператора, отражает общее улучшение бизнес-климата в России. Аналогичную, близкую к нулевой, динамику мобильных доходов показал «Вымпелком» - в IV квартале показатель вырос на 0,3%, а по итогам всего года упал на 0,4%. Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи снизилась на 2,3%, а в IV квартале 2016 г. сократилась год к году на 3,6%.

Показатель OIBDA МТС в России снизился в 2016 г. на 1,5% год к году до 162,5 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 1,6 п. п. до 40,6%. Квартальная OIBDA оператора год к году не изменилась, снизившись всего на 0,2 п. п. до 41 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 0,5 п. п. до 39,6%. Стабилизацию показателя менеджмент МТС связывает с улучшением макроэкономической ситуации и прекращением дальнейшего расширения розничной сети. Уже в I квартале 2017 г. МТС приступила к постепенному сокращению количества розничных салонов, отмечается в материалах оператора. К концу марта розничная сеть МТС сократится на 8% до 5725 салонов.

Прогноз оператора на 2017 г. предполагает противоположные исходы. Менеджмент оператора прогнозирует, что по итогам 2017 г. общая выручка группы изменится в диапазоне от минус 2% до плюс 2%. Аналогичную динамику оператор ожидает и от мобильных доходов в зависимости от общей ситуации на рынке, уточнил вице-президент оператора по финансам и инвестициям Алексей Корня. Аналогичный прогноз - изменение от минус 2% до плюс 2% - оператор дает и по динамике OIBDA. Капитальные затраты МТС по итогам 2017 г. составят 80 млрд руб., что предполагает снижение показателя на 4,3% год к году.

В прогнозе на 2017 г. оператору приходится учитывать гораздо больше «вводных факторов», как позитивных, так и негативных, чем в предыдущие годы, пояснил президент оператора Андрей Дубовсков. Например, весной 2016 г. МТС не ожидал позитивных изменений в ритейле и не планировал сокращения салонов, и среди факторов, которые были подвержены изменениям, были только макроэкономические - стабильность цен на нефть, динамика валют и общая способность россиян тратить деньги на мобильную связь. Сейчас к таким факторам добавился фактор неопределенности ситуации в сотовом ритейле. Тем не менее в сравнении с прогнозом на 2016 г. взгляд МТС относительно перспектив на текущий год значительно более оптимистичен, отметил Алексей Корня.

Прогноз МТС более чем расплывчат, констатирует аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Очевидно, что они допускают несколько сценариев развития рынка и некоторые из этих сценариев МТС неподконтрольны. Например, в случае если произойдет разделение «Евросети», рентабельность действительно вырастет, а если его не будет — наоборот, упадет, рассуждает Либин. На прошлой неделе гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе подконтрольной им «Евросети» могут завершиться в течение месяца.

Доходы операторов от мобильных услуг почти не растут, что является следствием насыщения рынка, не самой благоприятной ситуации в экономике и конкуренции из-за выхода в Москву Tele2, говорит про отчеты операторов аналитик «Уралсиба» Константин Белов. С другой стороны, у операторов размывается маржа из-за конкуренции в ритейле. Надежды инвесторов, что уже в IV квартале ситуация начала исправляться, пока не оправдались. При этом в отличие от итогов позапрошлого года отрыв МТС по темпам роста доходов от конкурентов сократился, отмечает Сергей Либин.

Еще по итогам 2015 г. у МТС единственной в «большой тройке» сохранялся рост доходов от мобильной связи, но в 2016 г. оператор лишился этого преимущества, обращают внимание Либин и Белов. В динамике показателей очень небольшие различия - в целом у всех операторов они близки к нулю. Что касается динамики доходов от мобильных услуг, то теперь разница между операторами несущественна. Из года в год расти быстрее остальных на насыщенном рынке почти невозможно, это очень дорого и, по сути, ничего уже не дает, успокаивает Белов. В этой ситуации большинство операторов будут считать приоритетом не рост выручки, а сохранение рентабельности. Пока же отчетность операторов не свидетельствует, что ситуация на рынке радикально поменялась, несмотря на намерения операторов рационализировать ценовую политику и сократить розницу, резюмирует Белов.