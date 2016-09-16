Япония оштрафовала Apple на $118 млн за занижение прибыли

Японские власти оштрафовали Apple на 12 млрд иен (приблизительно $118 млн) из-за занижения показателей прибыли, пишут местные СМИ. Согласно их информации штраф уже выплачен.

Руководители 185 крупнейших американских компаний приняли решение поддержать Apple в налоговом споре с ЕС. Ранее Еврокомиссия обязала Apple доначислить Ирландии налоги на сумму до 13 млрд евро плюс проценты.

По мнению топ-менеджеров, решение Еврокомиссии может отпугнуть инвесторов и заставить их покинуть ЕС.