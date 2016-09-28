BlackBerry прекращает выпуск смартфонов

Канадская BlackBerry, получившая известность как один из первых производителей смартфонов в мире, прекратит выпускать эти устройства, говорится в пресс-релизе компании.

BlackBerry объявила о заключении сделки с индонезийской компанией PT BB Merah Putih, совместным предприятием, наиболее значимым участником которого является крупнейшая телекоммуникационная компания страны PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

По условиям сделки, BB Merah Putih будет производить и продавать смартфоны под брендом BlackBerry с использованием разработанного компанией ПО для Android, отличающегося повышенной степенью защиты.

Сама BlackBerry сосредоточится на разработке ПО и оказании ИТ-услуг - во II квартале текущего фингода ее выручка в данном сегменте практически удвоилась и достигла $138 млн.

BlackBerry начала производить и продавать смартфоны задолго до появления iPhone от Apple и когда-то была лидером этого рынка с капитализацией $80 млрд.

Ранее BlackBerry представила отчетность за прошлый финквартал. Ее чистый убыток вырос до $372 млн, или 71 цента на акцию, а выручка упала с $490 млн до $334 млн.

Акции компании на предварительных торгах в среду подорожали на 6%.

Ее капитализация составляет $5,4 млрд.