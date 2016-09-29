Интернет-магазинами никогда не пользовались 63% россиян

63% никогда в жизни не пользовались услугами интернет-магазинов, но 10% из них планируют начать это делать. Как сообщает «Интерфакс», таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного с 9 по 12 сентября среди 1600 человек в 48 регионах.

20% опрошенных сказали, что им приходилось бронировать через интернет билеты на самолет или поезд, 60% сказали, что и не собираются это делать, еще 16% собираются воспользоваться этим способом.

15% респондентов покупали через интернет билеты в театры, на концерты и другие культурные мероприятия, еще 16% только рассчитывают воспользоваться подобной услугой, 65% респондентов не планируют этого делать.

12% опрошенных сказали, что им приходилось бронировать туры и гостиницы через интернет, еще 17% собираются попробовать так делать.