Twitter может на этой неделе получить предложения от покупателей – WSJ

Сервис микроблогов Twitter Inc. уже на этой неделе может получить предложения инвесторов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal и ее информированные источники. По оценкам аналитиков, Twitter может быть оценен более чем в $20 млрд.

Ожидается предложение от руководителя Salesforce.com Inc. Ранее сообщалось, что интерес к Twitter проявляли и другие крупные высокотехнологичные компании, включая Alphabet (материнский холдинг Google), а также Walt Disney Co.

Рыночная капитализация Twitter близка к $17 млрд, она выросла более чем на $4 млрд после появления в сентябре слухов о скорой продаже компании. Вместе с тем за последний год акции Twitter существенно подешевели из-за сомнений инвесторов в перспективах бизнеса социальной сети, которая отстает от конкурентов в привлечении рекламной выручки.

Twitter с его 300-миллионной аудиторией может быть интересен для компаний, которые хотели бы более активно продвигать себя в социальных сетях. Многие бизнесы используют Twitter для коммуникации с клиентами и получения обратной связи от них, отмечает «Интерфакс».