Акции Apple обновили годовой максимум

Стоимость акций американской компании Apple Inc. во время торгов понедельника обновила максимум года после сообщений о приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 южнокорейской Samsung Electronics.

По данным на 21.09 мск акции Apple Inc. на бирже Nasdaq дорожали на 2,21% до $116,58 за бумагу. То есть стоимость акций компании поднялась выше $116,5 впервые с 10 декабря минувшего года, отмечает «РИА Новости».

Дебют Galaxy Note 7 состоялся 19 августа, незадолго до выпуска конкурирующей модели Apple iPhone 7. Через две недели информация об инцидентах с воспламеняющимися аккумуляторными батареями заставила Samsung начать отзыв новинки.

В понедельник стало известно, что Samsung приостановила производство флагманcкого смартфона.