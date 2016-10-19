Google подал кассацию на решение суда по делу ФАС об Android

Американская корпорация Google подала кассацию на решение суда в пользу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о злоупотреблении доминирующим положением на операционной системе (ОС) Android. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Жалоба была подана 18 октября.

По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.

Ведомство выдало Google предписание устранить нарушения. Согласно предписанию американская компания, в частности, должна уведомить всех пользователей мобильных устройств на Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google, смены поиска в браузере Google Chrome, а также установки альтернативных приложений, которые по функциональности совпадают с функциональностью сервисов из пакетов Google Mobile Services.

Кроме того, Google должен скорректировать соглашения с производителями мобильных устройств, выпускаемых в России.

ФАС также оштрафовала Google на 438,1 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в России.

Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться до 2017 г. Артемьев также отмечал, что поведение Google делает маловероятным возможность заключить мировое соглашение с ФАС, поскольку американская компания затягивает выполнение предписания ведомства, подавая двойные иски.

Кроме того, глава ФАС заявлял, что за затягивание исполнения предписания ведомство будет штрафовать Google каждые две недели. Речь шла о сумме в 500 000 руб. и более.