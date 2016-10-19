Facebook запустил в США приложение для заказа еды в ресторанах

Социальная сеть Facebook запустила сегодня в США приложение под названием «Меню» (Menu), позволяющее пользователям заказывать еду в ресторанах и кафе. Об этом говорится в сообщении, размещенном компанией в собственной сети.

Программу можно установить на персональный компьютер, на смартфон или пользоваться новой функцией непосредственно через меню соцсети. Она позволяет заходить на страницы ресторанов, просматривать предлагаемые блюда и заказывать еду на дом.

Facebook с сегодняшнего дня также вводит в действие приложения, позволяющие покупать билеты в кино, а также записываться в парикмахерские, салоны красоты и спа-салоны.

Новые функции сеть запускает при помощи компаний-партнеров.

В начале этого месяца Facebook основал в США собственную торговую площадку, позволяющую пользователям совершать сделки по купле и продаже.