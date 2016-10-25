Суд объявил перерыв в деле по штрафу ФАС для Google до 1 ноября

Арбитражный суд города Москвы объявил перерыв до 1 ноября в рассмотрении иска Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России о признании недействительным штрафа в размере 438,1 млн руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Перерыв в судебном заседании объявляется до 1 ноября", - сказала судья.

Представитель Google в суде ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в рамках рассмотрения будет раскрыта информация, составляющая коммерческую тайну.

В свою очередь "Яндекс" подал заявление об участии в деле о штрафе в качестве третьего лица. "Мы вступаем в процесс для того, чтобы удостовериться, что факты дела найдут правильное освещение в процессе. Кроме того, Google не исполняет предписание, поэтому мы вынуждены участвовать во всех процессуальных действиях, связанных с делом", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекса". Представитель ФАС в суде поддержал данное ходатайство.

Вместе с тем представитель Google заявил, что у российской компании нет права участвовать в этом деле, поскольку компания не была признана потерпевшим по делу в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Кроме того, Google опасается, что "Яндекс" получит доступ к информации о размере и структуре выручки, а также о бизнес-модели американской корпорации. По мнению представителей Google, российский конкурент ранее не имел доступа к этим данным.

Судья пояснила, что стороны должны подготовить обоснование своей позиции по данным вопросам к 1 ноября.

Ранее ФАС признала, что Google навязывает производителям мобильных устройств Android свои сервисы и ограничивает установку приложений конкурентов. Ведомство назначило Google штраф в размере 438,1 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем мобильных устройств в России. Американская корпорация подала иск к ФАС о признании штрафа недействительным.