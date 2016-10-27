Samsung Electronics снизил прибыль на 30% за год

Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал данные о снижении прибыли компании за III квартал – до $4,6 млрд, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение концерна.

По сравнению с предыдущим кварталом 2016 г. прибыль компании упала на 36%. Особенно сильное падение наблюдается в мобильной отрасли, что в компании связывают с прекращением продаж смартфонов Galaxy Note 7. Компания обещает «сосредоточиться на восстановлении доверия потребителей» и ожидает в будущем увеличения прибыли.

За осенние месяцы Samsung понес огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями.

2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с «устраненной проблемой», но вскоре выяснилось, что дефект, который может приводить к возгоранию, сохраняется. Через 10 дней руководство корпорации объявило о полной остановке производства этих смартфонов. Они должны были конкурировать с iPhone 7 корпорации Apple.