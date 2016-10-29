В России создано оружие для противодействия стае ударных мини-дронов

Входящая в Ростех Объединенная приборостроительная корпорация создала оружие, способное противостоять стае ударных мини-дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Для борьбы с массированными налетами робототехнических комплексов необходимо оружие, которое будет воздействовать на дроны на принципиально другом уровне. И такое оружие в России уже создано, оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что традиционные средства поражения (стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы РЭБ) в борьбе с дронами бессильны.