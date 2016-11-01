Фонд Михалкова получит субсидии из бюджета

Российский фонд культуры, возглавляемый режиссером Никитой Михалковым, после реорганизации и смены статуса сможет получать субсидии из бюджета, передает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента России по культуре Владимира Толстого.

Учредителем фонда станет Минкультуры России. Ранее президент поручил правительству передать фонду необходимое федеральное имущество, обеспечить фонду размещение в Москве, утвердить порядок предоставления субсидий, в проекте госбюджета на 2017 г. заложить средства на предоставление фонду субсидий.

«Фонд в результате реорганизации получит государственно-общественный статус, который позволит ему получать субсидии из бюджета», - пояснил Толстой.