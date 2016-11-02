ФАС оштрафовала Google на 1 млн рублей за неисполнение предписания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала структуры Google на 1 млн руб. за неисполнение предписания ведомства, сообщает ТАСС. На 500 000 руб. оштрафованы структуры компании - Google Inc. и Google Ireland Limited.

В 2014 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов. ФАС предписала Google устранить нарушения. Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет. В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее «Ведомостям» представитель ФАС.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 31 октября публично пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием. Американская компания фактически не выполняет предписания службы по делу об Android, заявил он.

Представитель российского офиса Google заявил «Ведомостям», что компания работает с ФАС по исполнению их предписания и продуктовые команды Google в настоящее время прорабатывают технические детали. По его словам, компания уже разослала уведомления всем российским пользователям смартфонов Android о возможности настроить смартфон, в частности, добавляя или удаляя приложения – «будь то приложения от Google или других разработчиков».