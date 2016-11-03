По итогам первых трех кварталов года Vimpelcom вышел в прибыль

За январь – сентябрь 2016 г. чистая прибыль Vimpelcom по МСФО составила $771 млн против убытка в $713 млн годом ранее. Это сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Выручка за девять месяцев снизилась на 11% и составила $6,551 млрд с учетом Warid (без учета сделки этот показатель составил $6,469 млрд).

В III квартале прибыль Vimpelcom составила $445 млн против убытка в $1 млрд годом ранее, а выручка снизилась на 3% и составила $2,372 млрд с учетом Warid и $2,29 млрд без учета.

Выручка Vimpelcom в России по МСФО за первые девять месяцев 2016 г. снизилась на 14% до $3 млрд. В рублях показатель сократился на 1% до 204 млрд руб. Показатель мобильной выручки за отчетный период сохранился на уровне прошлого года и составил 172 млрд руб. (в том числе 38,4 млрд руб. – выручка от мобильной передачи данных, которая выросла на 20%). Выручка от сегмента фиксированной связи сократилась на 8% до 32 млрд руб. В III квартале выручка российского «Вымпелкома» уменьшилась на 2% до 71,2 млрд руб., при этом мобильная ее составляющая сократилась на 1% (до 57,9 млрд руб.), в то время как выручка от фиксированной части снизилась на 3% (до 11 млрд руб.).

Показатель EBITDA за первые три квартала уменьшился на 5% и составил 78,4 млрд руб., его маржинальность снизилась на 1,4% пункта до 38,4%. В III квартале EBITDA показала снижение на 6% до 26,7 млрд руб. при маржинальности 37,5% (снижение на 1,8% пункта по сравнению с прошлым годом).

CAPEX оператора в России без учета лицензий по итогам девяти месяцев сократился на 31% до уровня 19,8 млрд руб. По итогам III квартала снижение составило 24% (до 9,4 млрд руб.).

Количество мобильных абонентов оператора в России в III квартале составило 58,1 млн. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) снизился на 1% до 321 руб. В то же время число абонентов фиксированной связи сократилось на 18% до 1,8 млн, ARPU в этом сегменте уменьшился на 12% и составил 378 руб.

Наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 3,5 цента на одну американскую депозитную акцию (ADS), говорится в сообщении оператора. Дивиденды будут выплачены до 7 декабря, реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 18 ноября. Год назад Vimpelcom также выплачивал дивиденды из расчета 3,5 цента на ADS, напоминает ТАСС.

В начале 2014 г. Vimpelcom одобрил новую дивидендную политику, согласно которой компания начиная с 2014 г. будет платить $0,035 на акцию до того момента, пока коэффициент чистый долг/EBITDA не станет меньше 2.

Vimpelcom сообщил, что ожидает в 2016 г. сервисную выручку и показатель EBITDA margin на уровне предыдущего года, подтвердив предварительный прогноз. Отношение капитальных затрат к выручке, согласно прогнозу, в 2016 г. «будет стремиться к 17%». Ранее Vimpelcom ожидал этот показатель на уровне 17–18%.