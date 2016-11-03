AliExpress будет продавать в России финансовые услуги

Интернет-магазин AliExpress, который входит в китайскую Alibaba Group, запускает проект по торговле цифровыми продуктами. Речь идет о финансовых услугах, одним из первых партнеров по проекту стал банк «Ак барс», передает «Интерфакс».

«Этот проект - часть нашего большого проекта по торговле виртуальными товарами, в частности, мы хотим показать, что финансовые услуги можно продавать населению и таким образом», - пояснил руководитель по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский.

По результатам проекта с «Ак барсом» AliExpress планирует развивать совместные проекты с другими участниками финансового сектора.

«У AliExpress самая большая аудитория в России, которая привыкла платить онлайн. Нам кажется, если наш пользователь готов платить онлайн за физический товар, то ничто не мешает ему платить за виртуальные товары» - добавил он.

По подсчету TNS Russia, на конец сентября 2016 г. месячная аудитория AliExpress.com составила 21,7 млн без учета мобильных приложений и версий сайта.