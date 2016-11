Vimpelcom и Hutchison закрыли сделку по объединению активов в Италии

Vimpelcom и Hutchison закрыли сделку в Италии, говорится в сообщении Vimpelcom.

Стороны объединили свои активы Wind Telecomunicazioni (принадлежит Vimpelcom) и Three Italia («дочка» Hutchison) для выхода на рынок.

Возглавит объединенную компанию руководитель Wind Максимо Ибарр.

Vimpelcom Ltd. и Hutchison еще в августе прошлого года сообщили, что подписали соглашение об объединении итальянских активов. Новой компанией они будут владеть в равных долях. Наблюдательный совет предприятия будет состоять из шести человек – по трое от каждой стороны, а председатель совета будет меняться каждые 18 месяцев и назначаться поочередно то одним, то другим акционером. Wind (принадлежит Vimpelcom) в сделке оценена в 13,9 млрд евро, а Three Italia (Hutchison) – в 7,9 млрд евро. Сумма сделки, таким образом, составляет 21,8 млрд евро. Чтобы уравновесить доли, Wind внесет в совместное предприятие 10 млрд евро долгов, а Three Italia – 200 млн евро наличностью.

Вместе у этих двух итальянских операторов 31 млн абонентов мобильной связи и 2,8 млн – фиксированной. По данным Pyramid Research, это 34% в мобильном сегменте (лидер рынка) и 16% в фиксированном (второй после Telecom Italia). Совокупная выручка компаний в 2015 г. – 6,25 млрд евро.