Google должен до конца ноября исполнить предписание ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предоставила Google две недели со дня получения определения, чтобы устранить злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ФАС, американская корпорация получит определение до конца недели. Если Google не исполнит предписание ведомства, компанию ждет очередной штраф.

ФАС на прошлой неделе оштрафовала Google на 1 млн руб., следует из постановлений о привлечении к административной ответственности Google Inc. и Google Ireland Limited. Американская корпорация должна была до 11 октября выполнить предписание ФАС и устранить злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений, но не уведомила службу, что проделала эту работу, говорил представитель ФАС.

ФАС признала, что Google нарушает закон о защите конкуренции после жалобы «Яндекса». Тот в начале 2015 г. сообщил службе, что три производителя смартфонов на операционной базе Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались предустановить на свои телефоны сервисы «Яндекса», поскольку это запрещено Google, владельцем Android. Осенью 2015 г. ФАС признала, что Google препятствовал установке приложений от конкурентов, предписала изменить договоры с производителями смартфонов и оштрафовала Google на 438 млн руб.

Google оспорил это и проиграл в первой и второй инстанциях, недавно подал кассацию. Параллельно корпорация оспаривает в суде законность штрафа, решений по этому иску пока нет.

ФАС за последние несколько недель несколько раз напоминала Google о необходимости выполнить предписание. Google просил продлить сроки устранения нарушений, но получил отказ.