Сбербанк с 8 ноября начнет подключение Samsung Pay

Сбербанк с 8 ноября начнет подключение карт MasterCard к сервису Samsung Pay. Как передает «Интерфакс», это 7 ноября сообщила пресс-служба банка. «Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца», - говорится в пресс-релизе.

В конце октября президент - предправления Сбербанка Герман Греф заявил, что уже идет подготовка к подключению сервиса Samsung Pay и что, скорее всего, банк будет запускать сервис сразу с двумя глобальными платёжными системами - MasterCard и Visa.

Apple Pay появился в России в начале октября 2016 г., первым его партнером стал Сбербанк. Эта платежная платформа позволяет проводить оплату товаров и услуг банковскими картами с помощью iPhone. Samsung Pay начал работать в России 29 сентября 2016 г., на начальном этапе к нему присоединились ВТБ 24, Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк «Русский стандарт», МТС банк и компания «Яндекс» («Яндекс деньги»).