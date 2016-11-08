В России LinkedIn могут заблокировать в ноябре – Роскомнадзор

В России социальную сеть LinkedIn могут заблокировать уже в ноябре, если суд примет решение в пользу Роскомнадзора. Об этом заявила замруководителя ведомства Антонина Приезжева, передает ТАСС.

По ее словам, суд примет решение 10 ноября. Решение вступит в силу в соответствии с гражданско-процессуальным кодексом незамедлительно. «Будет ли оно в пользу Роскомнадзора или в пользу LinkedIn - мы не знаем, но оно будет в силе даже в случае обжалования в кассационном порядке одной из сторон», - отметила Приезжева.

«Если Мосгорсуд оставит в силе решение суда первой инстанции, мы должны будем заблокировать LinkedIn спустя три дня после получения соответствующего решение Мосгорсуда», - добавила она.

Роскомнадзор подал иск к соцсети, так как считает, что LinkedIn не исполняет законодательство в части хранения персональных данных россиян на территории России.