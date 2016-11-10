Акции Twitter подешевели на 2,5% после ухода операционного директора

Американская Twitter Inc., владеющая одноименным сервисом микроблогов, объявила о том, что главный операционный директор (COO) Адам Бейн покидает компанию.

Энтони Ното, являющийся главным финансовым директором Twitter с июля 2014 г., станет новым операционным директором, сообщается в пресс-релизе. Компания начинает поиск нового финдиректора.

Бейн работал в Twitter с 2010 г.

Котировки акций компании на электронных торгах в четверг снизились на 2,5% на новости об изменениях в руководстве. Основную сессию в среду бумаги завершили ростом на 4,1%.