Мосгорсуд признал законной блокировку в России соцсети LinkedIn

Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети LinkedIn, передает ТАСС. Суд отказал в апелляционной жалобе соцсети.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети из-за нарушения закона о локализации персональных данных. В четверг решение суда вступило в силу и стало обязательным для исполнения. Теперь Роскомнадзор получил право заблокировать сайт LinkedIn.

Руководство соцсети считает, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, ответственность несет LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не представил», - заявил в суде юрист компании.

Адвокат пояснил, что LinkedIn не ведет деятельности на российской территории и не идентифицирует пользователей по месту проживания. «Наша позиция состоит в том, что нет оснований распространять нормы законодательства РФ на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции РФ своей деятельности», - пояснила суду представитель соцсети.

Представитель Роскомнадзора не приемлет объяснения юристов LinkedIn. «Мы предъявляем претензии администратору доменного имени, которым является LinkedIn Corporation. Эта компания, согласно информации с ее официального сайта, ответственна за информацию и услуги, предоставляемые посредством мощностей, находящихся в США и принадлежащих LinkedIn Corporation», - пояснили в ведомстве.