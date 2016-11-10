В LinkedIn готовы к новым переговорам с Роскомнадзором

В компании LinkedIn хотели бы встретиться с Роскомнадзором и обсудить требование локализации персональных данных в России. Это ТАСС сообщил представитель соцсети. Мосгорсуд 10 ноября признал законной блокировку в России этой соцсети для поиска и установления деловых контактов, отклонив апелляцию компании. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил ТАСС, что соцсеть может быть заблокирована уже в начале следующей недели. Ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет сервера с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскоснадзор, сказал Ампелонский агентству «Москва».

В конце октября Таганский суд признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Он обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

Адвокат компании заявил в суде, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не представил», - заявил он. По его словам, LinkedIn не ведет деятельности на российской территории и не идентифицирует пользователей по месту проживания. В компании считают, что нет оснований распространять нормы законодательства России на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции России своей деятельности.

Представитель Роскомнадзора возразил, что претензии были направлены администратору доменного имени, которым является LinkedIn Corporation, то есть надлежащему ответчику. «Эта компания, согласно информации с ее официального сайта, ответственна за информацию и услуги, предоставляемые посредством мощностей, находящихся в США и принадлежащих LinkedIn Corporation», - сказал он.